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Татар-информ

2 октября 2019, 21:52

Наука и образование

Казанцев приглашают проверить свои знания по химии на акции Mendeleev Lab

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Наука и образование

Казанцев приглашают проверить свои знания по химии на акции Mendeleev Lab

На мероприятии прочитают лекции как для взрослых, так и для детей.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Казанцы смогут проверить свои знания по химии на научно-популярной акции Mendeleev Lab, приуроченной к 150-летию периодической таблицы Менделеева. Организаторами выступает КФУ совместно с АНО «Лаборатория просветительских проектов», сообщается в instagram-аккаунте образовательного проекта PROНаука в КФУ.

Всем желающим предложат пройти 30-минутный тест. После выполнения его вопросы объяснят преподаватели Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Эдуард Гилязетдинов и Гульнар Мельникова.

Тест смогут пройти и дети старше шести лет: для них подготовлены специальные задания. После этого для юных любителей науки лекцию «LEGO-невидимка» прочитает кандидат химических наук, доцент кафедры органической химии Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Людмила Якимова.

Тема лекции для взрослых — «Профессия — химик». Лектором выступит инженер отдела разработки инновационных продуктов АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова», выпускница Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Алсу Сагитова.

Чтобы попасть на Mendeleev Lab, необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие пройдет во 2-м корпусе КФУ в аудиториях №№ 108 и 109.

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