Руководители ВСК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Четыре представителя Страхового Дома ВСК вошли в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России — «Топ-1000 российских менеджеров».

Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий, заместитель генерального директора по экономике и финансам Надежда Абрамова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, а также руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер отмечены в числе лучших управленцев рейтинга в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по маркетингу» соответственно.

В рейтинге представлены списки топ-250 высших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции, финансам, персоналу и другим направлениям.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и считается одним из самых признанных и эффективных инструментов оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоговые таблицы формируются на основе мнений самих представителей профессионального сообщества и ежегодно публикуются в газете «Коммерсантъ».

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