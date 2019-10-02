Ликвидация разлива хлора и помощь пострадавшим в ДТП: в Татарстане прошли масштабные тренировки МЧС

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Татарстане в течение двух дней проходили масштабные штабные тренировки, во время которых ликвидировали последствия разлива хлора, оказали первую помощь пострадавшим в серьезном ДТП, а также провели эвакуацию сотрудников с нескольких крупных промышленных предприятий республики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В первый день в виде показных занятий проведены эвакуационные мероприятия в трех организациях: ПАО "Казанский авиационный завод им. Горбунова – филиал ПАО Туполев", ООО "Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие", а также в Елабужском историко-архитектурном музее-заповеднике», – сообщили в МЧС.

Второй этап тренировок был насыщен событиями. Спасателям пришлось ликвидировать на территории «Нижнекамскнефтехима» разлив ядовитого газа, произошедшего из-за разгерметизации железнодорожной цистерны. Пожарные в защитных костюмах и с помощью спецтехники «Пурга-50» осадили хлорное облако и после смыли остатки ядовитого вещества.

Еще одна задача, которую поставили на тренировке перед пожарными и спасателями, стала помощь пострадавшим в страшном ДТП с участием автобуса и легковушек под Зеленодольском. Пожарным пришлось бороться с огнем, который охватил один из автомобилей. Спасатели самоотверженно вытаскивали из искореженных машин пострадавших, после чего передавали их медикам скорой помощи, а автомобили оттаскивали на обочину, чтобы расчистить дорожное полотно.

Всего в тренировках приняли участие более 10,5 тыс. человек. Учебные вопросы были отработаны в полном объеме.



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