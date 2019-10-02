Для сельхозпредприятий Камско-Устьинского района РТ подготовят дорожную карту

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Для всех сельхозпредприятий Камско-Устьинского района Татарстана будет разработана дорожная карта в разрезе отраслей сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, таковы результаты рабочей поездки главы ведомства Марата Зяббарова. Целью визита было изучение агропромышленного потенциала муниципалитета и возможностей его развития.

Ранее в своем послании Государственному Совету республики Президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость эффективности работы агропромышленного комплекса Камско-Устьинского и некоторых других районов РТ. «Нужно тиражировать опыт успешных хозяйств и сильных руководителей. Они есть в каждом районе», – подчеркнул он тогда.

В ходе поездки вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия региона осмотрел машинно-тракторный парк агрофирмы «Камская» в селе Теньки, Камское хлебоприемное предприятие и молочно-товарную ферму в селе Варварино, узнал условия содержания крупного рогатого скота герефордской породы в селе Красновидово и ознакомился с работой молочного комплекса в селе Сюкеево. Его сопровождал глава района Наиль Вазыхов.

Затем Марат Зяббаров провел рабочее совещание с руководителями и специалистами агрофирм. Представители ООО «Камская», ООО «Буртасы», ОАО «Большие Кляри» и ООО «Новоагротек» рассказали об их работе и о перспективах развития.

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