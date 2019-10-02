Казанцев приглашают стать участниками фольклорного ансамбля «Духов день»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Фольклорно-этнографическая студия «Духов день» при Духосошественском храме Казани приглашает всех желающих в творческий коллектив, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

В студии казанцы смогут изучать народные традиции, театр, музыку и танцы.

«Мы приветствуем импровизацию. Участники коллектива научатся исполнять музыку различных жанров. Они смогут освоить народные инструменты», — рассказала основатель студии Елизавета Леонтьева.

В студии проводят набор в четыре возрастные группы. Так, заниматься могут прийти дети старше трех лет вместе с родителями, дошкольники и школьники, студенты и молодежь, а также взрослые.

Занятия будут проводиться дважды в неделю по адресу ул. Туфана Минуллина, дом № 19а.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.