Спортсмены из Альметьевска победили на Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Альметьевские акробаты приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике «Жемчужина Алтая» в городе Горно-Алтайске. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



В состязаниях приняли участие около двухсот спортсменов из Горно-Алтайска, Томска, Красноярска, Перми, Уфы, Березовский (Свердловская области), Новосибирска, а также Альметьевска, Казани и других городов Татарстана.



Город Альметьевск представили 22 воспитанника спортивной школы отделения «Спортивная акробатика».



В результате упорной борьбы, несмотря на большую разницу во времени и акклиматизацию, ребята показали отличные результаты. «Золото» завоевали Валерия Зеленская, Наиля Гарифуллина, Диана Коровкина.



Первое место досталось женским парам Элине Галиевой и Ренате Хабибуллиной; Ангелине Зуевой и Виктории Еврасовой; Анастасии Антиковой и Варваре Прокопьевой; Агате Басориной и Риане Фаракшиной, а также мужской паре Тагиру Мухаметзянову и Егору Курбаткину.



В женской группе высшая ступень пьедестала почета покорилась Ангелине Зуевой, Виктории Еврасовой и Лилии Мухамадеевой; а также тройке Злате Басориной, Ралине Хаеровой и Ралине Илаловой.



Ребята занимаются под руководством тренеров по спортивной акробатике Валентина Семакина, Земфиры Семакиной, Гузель Галиевой, Алексея Вилкова и хореографа Адели Яббаровой.

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