Два казанских санитарных вертолета «Ансат» передали в Сургут

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» передал два вертолета «Ансат» производства Казанского вертолетного завода Государственной транспортной лизинговой компании. Машины переданы ООО «Авиакомпания “СКОЛ“», которая осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Машины поставляются в рамках реализации приоритетного проекта “Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации“», – поясняется в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кабинет Министров Татарстана утвердил программу развития санитарной авиации в республике. В документе отмечается, что татарстанская санавиация дополнительно нуждается в трех вертолетах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.