В Татарстане рассматривают варианты передачи участков региональных дорог в федеральную собственность

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане рассматриваются варианты передачи участков региональных автомобильных дорог в федеральную собственность. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Ведется работа по передаче участков автомобильных дорог на баланс «Волго-Вятскуправтодора», рассказал собеседник информагентства.

«Такая задача поставлена Минтрансом России и Росавтодором. Идет работа по передаче участков автодорог из региональной в федеральную собственность в Ульяновской области, Чувашии и Марий Эл. Здесь документы уже на выходе. Благодаря этому снимается нагрузка с регионального бюджета», – пояснил он.

В Татарстане, по словам Илдара Мингазова, тоже рассматриваются варианты передачи участков автодорог на баланс федерального ведомства.

«Пока это только обсуждения и предложения, которые мы должны направить Росавтодору. В перспективе это могут быть [трассы] Казань – Малмыж – Киров, Казань – Самара, Ижевск – Самара. Их мы рассматриваем, чтобы передать из региональной в федеральную собственность. Чтобы дорогу из регионального значения перевести в федеральное, должно быть прямое соединение между столицами двух субъектов», – отметил он.

Общая протяженность обслуживаемых ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» федеральных дорог в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области достигает 1921,7 км.

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