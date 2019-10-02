«24 часа волнений и 5 минут эфира»: Андрею Малахову рассказали об экоработе Татарстана

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова из Татарстана рассказала о положительном опыте Татарстана в реализации экологических мероприятий в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

«Меня как представительницу Татарстана пригласили, чтобы рассказать о позитивном опыте организации экологических мероприятий в республике. Мы работаем по двум направлениям. Вовлекаем детей и молодежь в проведение санитарных мероприятий, в природоохранную деятельность — акции по сбору макулатуры и вторсырья. Второй вид деятельности — это просветительская работа. Мы работаем с детскими садами, школами и высшими учебными заведениями», — рассказала «Татар-информ» Дилара Сатикова.

Региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» за пять лет провела 682 субботника разного уровня, а также 411 экоуроков для 9 тыс. слушателей разных возрастов, начиная с трех лет. Третий год подряд любители экологии проводят онлайн-квесты для детей и молодежи. Каждый год к этому мероприятию привлекаются 4-5 тыс. участников со всей республики.

«Ежегодно мы проводим Всероссийскую акцию “Зеленая Россия”. Это субботник, в котором в этом году приняли участие около 500 человек. Также мы проводим форум молодежных экологических организаций “Эковолна”», — добавила руководитель «Будет чисто».

После участия в программе Андрея Малахова у жительницы Казани осталась масса эмоций и впечатлений. Она отметила, что после эфира к ней подходили эксперты и участники из других регионов и говорили, что восхищены экологической работой, проводимой в Татарстане.

«Меня пригласили, чтобы я рассказала о том, как можно организовывать работу, как можно действовать, чем мы занимаемся. Я испытываю гордость за Татарстан и поэтому начала свое выступление с того, что мы очень гордимся, что являемся одним из самых чистых регионов России. Поэтому наш опыт хотят транслировать в других регионах», — отметила собеседница.

О поездке в Москву Дилара Сатикова рассказала своим подписчикам в Instagram. Она резюмировала, что выступление в «Прямом эфире» — это 24 часа волнений, 10 часов ожидания эфира и пять минут самого выступления.

«Спасибо всем, кто живет идеями нашего движения, кто разделяет наши принципы, кто заботится о природе родного края и прививает себе и окружающим экологические привычки. Татарстан считается одним из самых чистых регионов страны. И это общая заслуга: детей, молодежи, организаций, администраций городов и районов, представителей органов власти — всех-всех татарстанцев!», — написала жительница Казани.

Дилара участвует в молодежном экологическом движении республики пять лет. Говорит, что защита экологии стала ее образом жизни. Впервые природоохранной деятельностью начала заниматься в младших классах школы, когда участвовала в субботниках по уборке территорий и сажала деревья. Тогда Дилара еще жила в Башкортостане. В Татарстане экоактивистка живет семь лет. Здесь она закончила Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Программа Андрея Малахова «Прямой эфир» с участием Дилары Сатиковой выйдет в ближайшие дни.

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