Больных раком детей из Татарстана фонд «Линия жизни» отправит на лечение в центр протонотерапии

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Больных раком детей из Татарстана фонд «Линия жизни» будет отправлять на лечение в центр протонотерапии в Санкт-Петербурге. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала президент благотворительного фонда Фаина Захарова.

«Протонная терапия на сегодняшний день – самый современный и безопасный способ лечения онкологических заболеваний. Луч протонов доставляет энергию точно в мишень и не задевает здоровые ткани, что позволяет избежать тяжелых побочных эффектов облучения. Это совершенно космическая технология, помогающая лечить самые сложные онкологические заболевания. Пока существует один действующий центр в Санкт-Петербурге», – объяснила Захарова.

Лечение протоновым облучением применяется при опухолях головного и спинного мозга. Стоимость лечения одного ребенка, которое длится в среднем по шесть недель, составляет около 2 млн рублей.

«Мы надеемся, что нам удастся профинансировать лечение детей в протоновом центре. Сейчас подсчитывается количество деток, которые нуждаются в таком лечении в республике», – добавила президент фонда.

Согласно данным экспертов центра, эффективность лечения протонами при некоторых видах рака достигает 90–95%. Каждый год в России выявляются более 3 тыс. новых случаев онкологических заболеваний у пациентов моложе 19 лет. По информации фонда, как минимум 1,5 тыс. из них показано лучевое лечение.

Поддержать подопечных фонда можно, отправив SMS-сообщение на короткий номер 3242 с указанием суммы перевода.

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