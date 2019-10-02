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Татар-информ

2 октября 2019, 15:44

КультураНаука и образование

Казань открыла всероссийский «Культурный марафон» уроком музыки для школьников от Дины Гариповой

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КультураНаука и образование

Казань открыла всероссийский «Культурный марафон» уроком музыки для школьников от Дины Гариповой

Фото: Владимир Васильев

Послушать певицу собрались восьмиклассники лицея № 83.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница телешоу «Голос» Дина Гарипова провела открытый урок музыки для школьников. Это занятие открыло всероссийский проект «Культурный марафон».

«Именно Татарстан открывает первый урок в рамках всероссийского “Культурного марафона”. Наше сегодняшнее занятие будет посвящено этнике — национальной музыкальной культуре республики», — заявила Гарипова, обращаясь к ученикам.

Первый урок «Культурного марафона» прошел для восьмиклассников казанского лицея № 83, которым артистка вместе со своей командой рассказала о татарской народной музыке и национальных инструментах, а также об истории татарских песен и о том, как придать им новое звучание.

Кроме того, Гарипова представила ученикам свой новым альбом под названием «Этно» и спела песни с него.

Всероссийский проект «Культурный марафон» стартовал в России 1 октября 2019 года. Он знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. Планируется, что в нем поучаствуют больше трех миллионов учеников. Уроки посвящены не только музыке, но и архитектуре, театру и кино.

Помимо Дины Гариповой в «Культурном марафоне» примут участие известные музыканты, актеры и режиссеры: Полина Гагарина, Александр Роднянский, Feduk, Ёлка, Би-2, Кантемир Балагов.

Организаторы проекта — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ и сервисы Яндекса: Учебник, Яндекс.Музыка, КиноПоиск, Афиша.

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