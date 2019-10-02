WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 октября 2019, 15:00

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях

Экономика и финансы

ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях

Компания предлагает предпринимателям 10 специальных предложений в рамках проекта.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). ВТБ Лизинг принимает участие в проекте METRO Cash&Carry, приуроченном ко дню независимых предпринимателей. Компания разместила десять специальных предложений по приобретению автомобилей со скидками на онлайн-площадке Ownbusinessday.

Так, на Skoda Octavia ВТБ Лизинг предлагает скидку до 9%. В дополнение к дисконту предприниматель может получить до 544 тыс. рублей выгоды по лизингу за счет возврата НДС и налога на прибыль. Рекомендованная розничная цена (далее — РРЦ) автомобиля при этом — от 1,3 млн рублей.

Скидка на KIA RIO X-Line может составить до 6,5%, дополнительная выгода за счет налоговых льгот — до 366 тыс. рублей, РРЦ — от 899,9 тыс. рублей.

Приобрести Mitsubishi Pajero Sport можно будет со скидкой до 10% и выгодой до 1,1 млн рублей. при РРЦ — 2,7 млн рублей.

Всего ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям 10 специальных предложений в рамках проекта. На выгодных условиях доступны такие автомобили, как Renault Arkana, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caddy, Citroen Jumpy, Volkswagen Crafter, Peugeot Expert и другие модели.

«ВТБ Лизинг активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса. Мы рады поддержать идею объединения рынка для развития предпринимательства в нашей стране. Лизинг в качестве инструмента финансирования приобретения техники и основных средств становится все популярнее у российских предпринимателей, особенно при покупке автомобилей. Во многих случаях автомобиль выгоднее взять в лизинг, чем с помощью автокредита или за собственные средства. Во многом этому способствуют кобрэндинговые программы с автопроизводителями. У ВТБ Лизинг есть несколько подобных программ: KIA Leasing, Jaguar Land Rover Financial Services, Lada Leasing, также ведем переговоры еще с рядом автопроизводителей», — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Руководители ВСК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Новости дня
19:54
В Болгаре обсудят богословское наследие мусульман России

В Болгарской исламской академии состоятся несколько научных конференций.

19:40
Казанцев приглашают стать участниками фольклорного ансамбля «Духов день»

Все желающие смогут изучать народные традиции, театр, музыку и танцы.

19:28
В Татарстане отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок почти за 10 млн рублей

Работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

19:06
В Набережных Челнах отремонтируют спорткомплекс, бассейн и стадион спортшколы «Витязь»

Стоимость капитального ремонта составит более 145 млн рублей.

18:50
В домах четырех районов Казани на весь рабочий день отключат свет

Электричества не будет из-за планового ремонта линий электропередачи.

18:34
«Рубин» присоединился к акции #Доброшрифт

Казанский клуб поддержал проект, направленный на помощь детям с детским церебральным параличом.

18:31
Ликвидация разлива хлора и помощь пострадавшим в ДТП: в Татарстане прошли масштабные тренировки МЧС

В республике подводят итоги Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

18:12
Начался прием заявок на премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»

Инициированная Федеральным агентством по делам национальностей премия будет проведена уже в третий раз.

18:10
Ирада Аюпова и музыканты Татарстана представили культуру Востока на вручении премии клуба «Валдай»

Музыканты исполнили произведения татарских композиторов, а глава Минкульта РТ рассказала о Тукае и Казанском Кремле.

18:03
За решетку отправится казанец, который жестоко избил приятеля и оставил его умирать на скамейке

25-летнего мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

17:54
Для сельхозпредприятий Камско-Устьинского района РТ подготовят дорожную карту

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров оценил агропромышленный потенциал муниципалитета.

17:40
Фанаты «Рубина» о нецензурных выражениях в адрес ФК «Уфа»: Мы ответили на оскорбление

Казанский и уфимский клубы были оштрафованы за действия болельщиков

17:26
«24 часа волнений и 5 минут эфира»: Андрею Малахову рассказали об экоработе Татарстана

Опыт молодежного экологического движения республики представят в качестве положительного примера для других регионов в программе «Прямой эфир».

17:12
В Татарстане потеплеет до +20 градусов

Местами по республике пройдут небольшие дожди.

17:01
«Удивлен, что у меня есть долг»: судебные приставы навестили казанских алиментщиков

Сегодня рейдом приставы прошлись по квартирам должников Ново-Савиновского района Казани.

17:00
Руководители ВСК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
16:50
Новым Генконсулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан

В июле этого года экс-Генеральный консул Ахмет Садык Доган объявил о решении сложить полномочия.

16:36
Татарстанские школьники присоединились к всероссийскому проекту «Культурный марафон»

В течение учебного года учащиеся будут встречаться с творческими людьми, посещать учреждения культуры и знакомиться с произведениями искусства онлайн.

16:16
Российский футбольный союз запретил ФК «КАМАЗ» играть на домашнем стадионе

Запрет введен из-за невыполнения требований по сертификации стадионов о безопасности зрителей и участников матча.

16:10
В Татарстане рассматривают варианты передачи участков региональных дорог в федеральную собственность

Передача участков снимет нагрузку с регионального бюджета, отметил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

15:50
Два казанских санитарных вертолета «Ансат» передали в Сургут

Вертолеты Казанского вертолетного завода переданы Государственной транспортной лизинговой компании в интересах ООО «Авиакомпания “СКОЛ“».

15:44
Казань открыла всероссийский «Культурный марафон» уроком музыки для школьников от Дины Гариповой

Послушать певицу собрались восьмиклассники лицея № 83.

15:32
Больных раком детей из Татарстана фонд «Линия жизни» отправит на лечение в центр протонотерапии

Новый дорогостоящий метод лечения сегодня используют только в частном петербургском центре.

15:20
Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании консультационного совета акционеров

Достигнуты договоренности о повышении информированности акционеров банка и уровня поддержки принимаемых решений.

15:15
Фитнес-клуб: когда едва не утонувшего в бассейне ребенка увозили в больницу, он плакал и звал маму

Занятие, на котором произошло ЧП, по информации фитнес-клуба, вел приглашенный тренер федерального проекта.

События