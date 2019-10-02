«Удивлен, что у меня есть долг»: судебные приставы навестили казанских алиментщиков

(Казань, 2 октября «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Должника, который не выплатил детям от первого брака более двухсот тысяч рублей алиментов, сегодня навестили судебные приставы. Рейд приставов состоялся сегодня в Ново-Савиновском районе Казани.

Началось все рано утром: в списке адресов – квартиры нерадивых родителей, которые неоднократно игнорировали постановления приставов.

В первых двух квартирах достучаться до должников не удалось – приставам никто не открыл. Либо хозяев действительно не было дома, либо они не были готовы к визиту судебных приставов.

«Мы выезжаем по адресам несколько раз в неделю: реакция бывает разная, кто-то идет на контакт, кто-то предпочитает вот так… просто не открывать дверь», – рассказала судебный пристав-исполнитель.

Следующий по списку дом на улице Мусина. На пороге нас встретил мужчина. Он, как выяснилось, задолжал двум своим детям от первого брака более 200 тысяч рублей.

В квартире относительно чисто, однако по хозяину жилища заметно – накануне он изрядно «принял на грудь». Мужчина отреагировал на визит приставов спокойно, сказал, что не знал о долге.

«На данный момент нигде официально не трудоустроен… Вообще не был в курсе о долге, так как жена говорила, что не подавала на алименты. Несколько раз искал о себе информацию на сайте о должниках, ничего не нашел. Раньше уведомляли, что есть…», – отвечал приставам хозяин квартиры.

Приставы приступили к описи имущества должника. Выбор пал на старенький телевизор: его оценили в тысячу рублей. Приставы составили на мужчину административный протокол, а также предупредили его о том, что в течение десяти дней он имеет право оплатить сумму арестованного имущества, которая пойдет в счет оплаты долга по алиментам.

«Существует множество мер борьбы с должниками: составляются административные протоколы, накладывается арест на имущество, запрещается выезд за пределы страны. Также с недавнего времени появилась возможность ограничивать в праве управления автотранспортом. Если человек не трудоустроен, мы направляем в центр занятости постановление об удержании из заработной платы алиментов. У должника имеют право удерживать из заработной платы не выше 70 процентов», – рассказала судебный пристав-исполнитель по взысканию алиментов Эльвира Ахметзянова.

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