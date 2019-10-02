Дина Гарипова презентовала новый альбом перед казанскими школьниками

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница телешоу «Голос» Дина Гарипова презентовала свой новый альбом в казанском лицее № 83, где провела урок музыки в рамках всероссийского проекта «Культурный марафон».

«Мы открыли наше мероприятие заглавной песней моего нового татарского альбома. Песня называется “Этно”. Так будет называться и альбом», — поделилась с учениками певица.

По ее словам, новым альбомом она хочет вложить лепту в развитие татарской музыки.

Главная мысль пластинки — путешествие по истории татарской нации, начиная от эпохи Кул Гали и создания города Болгара до современности. Его задача — представить известные народные татарские песни в новом звучании, отметила артистка.

Всероссийский проект «Культурный марафон» стартовал в России 1 октября 2019 года. Его открыла Казань с уроком от Дины Гариповой. Всероссийский проект знакомит школьников с мировой и отечественной культурой. Планируется, что в нем поучаствуют больше трех миллионов учеников. Уроки посвящены не только музыке, но и архитектуре, театру и кино.

Организаторами проекта выступили Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, а также сервисы «Яндекса»: Учебник, «Яндекс.Музыка», «КиноПоиск» и «Афиша».

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