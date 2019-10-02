Татарстанские школьники присоединились к всероссийскому проекту «Культурный марафон»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Татарстане началась реализация культурно-просветительского проекта для школьников. В 2019-2020 учебном году они будут посещать учреждения культуры, общаться с творческими деятелями и знакомиться с произведениями искусства на информационных ресурсах, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

«Участие в проекте позволит школьникам 1-11-х классов получить дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление», – подчеркнули в пресс-службе.

Официальный старт программе дали на концерте в Казанском цирке, где к юным зрителям с видеоэкрана обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Я призываю всех присоединиться к культурному марафону. Уверен, что это важное начало, мы должны бережно относиться к своей истории, культуре, традициям, и этот проект будет этому способствовать», – отметил в своей речи Президент РТ.

Кроме того, в честь начала проекта праздничные мероприятия прошли и в районах республики – для ребят организовали мастер-классы и экскурсии, а также просмотр театральных спектаклей.

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