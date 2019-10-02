Умер прославленный чешский певец Карел Готт

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В столице Чехии Праге на 81-м году жизни скончался знаменитый чешский певец Карел Готт, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря артиста Анеты Штольцовой, он «скончался перед полночью в окружении членов своей семьи». Ранее врачи диагностировали у Готта острую лейкемию, до этого он лечился от опухоли лимфатических узлов.

Как отмечает агентство со ссылкой на местные СМИ, вместе с хоккеистом Яромиром Ягром Карел Готт был самым популярным гражданином Чехии. По всему миру было продано свыше 30 млн копий его дисков.

Международной известностью пользуются и исполненные артистом песни из чешско-немецкого фильма «Три орешка для Золушки». А спетая им композиция из многосерийного мультфильма «Пчелка Майя» в Германии даже вошла в школьную программу для начальных классов.

Популярность среди советских слушателей пришла к Готту после того, как он начал время от времени гастролировать по СССР с середины 1960-х годов. До сих пор у него множество поклонников среди россиян. Последние состоявшиеся в середине 2000-х концерты певца в Москве и ряде других городов страны собрали полные залы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тбилиси умер автор музыки к фильмам режиссера Георгия Данелии композитор Гия Канчели.

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