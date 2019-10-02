В «Челныводоканале» ответили на упреки в слабом давлении в гидрантах во время пожара в «Арарате»

(Набережные Челны, 2 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В ЗАО «Челныводоканал» отреагировали на упреки по поводу слабого давления в гидрантах во время тушения пожара в ресторане «Арарат».

По словам руководителя пресс-службы предприятия Сергея Родачева, в одном из репортажей с места пожара, случившегося 26 сентября в Набережных Челнах, прозвучала следующая двусмысленная фраза: «Пожарные боролись с открытым огнем два с половиной часа. Однако слабое давление двух гидрантов едва не лишило их шансов на успех».

Во избежание несправедливых упреков представитель компании пояснил, что подача воды для тушения происходит не напрямую из гидрантов. Эти технические устройства предназначены для заполнения цистерн пожарной техники водой.

По словам Родачева, сначала вода поступает в емкости пожарных автомобилей, а уже затем под нужным напором ее подают к ручным стволам.

«На территории поселений наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым. Минимальный свободный напор в сети при тушении пожара должен быть не менее 1 кг/см. На участке, где расположен ресторан “Арарат“, давление составляет 4 кг/см. Это очень хороший показатель для сетей городского водоснабжения», – подчеркнул руководитель пресс-службы «Челныводоканала».

Подробнее о приведшем к трагедии пожаре в заброшенном челнинском ресторане «Арарат» читайте на сайте «События».

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