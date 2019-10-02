В Татарстане осудили мужчину, который жестоко избил 12-летнего сына за отказ принести ему сигареты

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Татарстане осудили 49-летнего мужчину, который жестоко избил 12-летнего сына за то, что тот не принес ему сигареты. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в конце июня в селе Новый Кинер Арского района 49-летний пьяный мужчина потребовал от 12-летнего сына принести ему сигареты и пригрозил ему физической расправой, если тот их не найдет. Испугавшись, мальчик попытался выбежать из дома», – уточнил Галиев.

Тогда мужчина догнал ребенка и несколько раз ударил его, после чего выкрутил сыну руку. В этот момент на крики вбежала жена дебошира, которая его остановила.

Мальчика с серьезной травмой руки доставили в больницу, а мужчину задержали.

Мировой суд признал татарстанца виновным по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством» и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы.



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