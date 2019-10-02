Казанский ТЮЗ завершил свои «Большие гастроли» в Мичуринске и Тамбове

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Между Казанским театром юного зрителя и Мичуринским драматическим театром в рамках федеральной программы «Большие гастроли» прошел цикл обменных гастролей. Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа.



«Тюзовцы» завершили свой гастрольный тур в Мичуринске и Тамбове. Во время гастролей они показали приключенческий мюзикл «Остров сокровищ», музыкальные сказки «Как по щучьему велению» по мотивам русских народных сказок и «Молодильные яблочки», романтическую комедию «Пигмалион, или История одного пари», музыкальную комедию «Здравствуйте, я Ваша тетя!» Бернарда Шоу и беседу о русской культуре «Выстрел» Александра Пушкина.



За период гастролей в Мичуринске спектакли Казанского ТЮЗа посетило около 5 тысяч зрителей.



В эти же дни на сцене Казанского ТЮЗа выступила труппа Мичуринского драматического театра, которая представила шесть спектаклей: музыкальный western в стиле кантри «Невероятные приключения братца Кролика», музыкальную сказку «Принцесса, дракон и рыцари», музыкальную историю «Бременские музыканты», свадебное путешествие «С любимыми не расставайтесь», детективную комедию «Тетки» и мелодраму «С любимыми не расставайтесь».



Цель программы «Большие гастроли» – сформировать общее культурное пространство России, расширить рамки творческого сотрудничества, привлечь новую зрительскую аудиторию на территории всей страны. География программы охватывает всю Россию – с 2018 года в нее вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации.

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