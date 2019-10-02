В домах четырех районов Казани на весь рабочий день отключат свет

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Завтра, 3 октября, в домах Авиастроительного, Ново-Савиновского, Кировского и Приволжского районов Казани временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8 до 17 часов света не будет в двух домах Авиастроительного района: № 7 по улице Айдарова и № 6 по улице Симонова.

В это же время электричество отключат в доме № 18 по улице Зилантовской Кировского района, а также в Ново-Савиновском районе: в домах № 2, 2а и 6 по проспекту Амирхана и № 74 и 76 по проспекту Ямашева.

Приволжский район останется без света с 8 до 18 часов. Речь идет о домах по улицам Даурская и Абубекира Терегулова, а также о домах частного сектора, расположенных по улицам 1 — 4-я Калининградская, Благодатная, Борисовская, Горийская, Дегтярева, Доватора, Заовражная, Имянле, Карбышева, Кулибина, Можжевеловая, Офицерская, Полонная, Севастопольская, Туринская, Уныш, Хыял, Азамат, Белорусская, Витебская, Дальневосточная, Днепропетровская, Докучаева, Запорожская, Канская, Красновидская, Линейная, Новосельская, Охотничья, Спартаковская, Тульская, Тушинская, Героев Хасана и Чистая.

Электричества не будет из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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