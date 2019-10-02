Банки и МФО станут реже выдавать кредиты из-за новых требований ЦБ

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Новые правила кредитования россиян, которые Центробанк ввел с 1 октября 2019 года, заставят банки и микрофинансовые организации (МФО) более избирательно подходить к выдаче займов. Финансовые организации начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН), который будет влиять на стоимость кредита. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал управляющий отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Он напомнил, что с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН перед тем, как принять решение о выдаче кредита. Правило распространяется на займы от 10 тыс. рублей. Если заемщик уже отдает более половины дохода на погашение долгов, то для выдачи ему кредита банку придется формировать дополнительный запас капитала.

«Принятые меры будут стимулировать банки, микрофинансовые организации (МФО) и заемщиков ответственно подходить к кредитованию и не доводить уровень долговой нагрузки до той черты, за которой заемщики не в состоянии обслуживать кредиты или займы», – отметил Марат Шарифуллин.

По словам собеседника агентства, в первую очередь новое регулирование затронет заемщиков с уже накопленной долговой нагрузкой. Если ПДН заемщика будет завышенным, то кредит для него будет считаться более рискованным.

«Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты и подходить к заемщикам более избирательно. Также можно ожидать повышения стоимости кредитования для заемщиков с завышенным ПДН», – объяснил глава Нацбанка РТ.

При этом Шарифуллин добавил, что если заемщик уже не в состоянии обслуживать свои кредиты и попросил банк снизить платеж с удлинением срока выплат, то ЦБ предусмотрел возможность льготной реструктуризации.

«Банкам не придется рассчитывать ПДН, если реструктуризация создает для заемщика более благоприятные условия обслуживания кредита. Эта норма позволит банкам идти навстречу заемщику при работе с просроченной задолженностью», – заключил Марат Шарифуллин.

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