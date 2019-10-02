Более 1,5 тыс. пенсионеров получат подарки от депутата ГД Айрата Хайруллина

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Вчера в Нурлатском районе Татарстана стартовала ежегодная акция «Благотворительного фонда Хайруллина» «1 октября – День добра и уважения».

К Международному дню пожилых теплые слова благодарности и подарки от депутата Государственной Думы России Айрата Хайруллина получат более 1,5 тыс. пенсионеров. Продуктовые наборы вручат работникам сельхозпредприятий Алькеевского, Алексеевского, Зеленодольского. Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Верхнеуслонского, Спасского и Нурлатского районов республики, престарелым и инвалидам, проживающим в Юхмачинском и Нурлатском домах-интернатах.

«Мы не впервые получаем такое внимание от депутата Госдумы Айрата Назиповича Хайруллина. Помощь от него приходит регулярно. И, конечно же, все очень рады такому вниманию. Старики ждут и теплого слова, и подарков. Ведь многие из них по разным причинам попали в сложную жизненную ситуацию, не имеют родственников, а доброго слова всем хочется, любой подарок душу греет», – отметил директор Нурлатского дома-интерната Евгений Савинов.

Помощь старикам, многодетным и малоимущим семьям – это основное направление работы «Благотворительного фонда Хайруллина», существующего за счет личных средств депутата. С 2004 года фонд регулярно проводит масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, Новому году, Декаде инвалидов, Дню Победы, мусульманским и православным праздникам. Всего в течение года фонд организует более десяти акций.



«Дорогие пенсионеры, ветераны войны и труда! Примите искренние поздравления с Международным Днём пожилого человека! Вы вынесли тяготы военных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. Именно вы заложили многие добрые традиции и стали носителями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества», – отметил в своем поздравлении Айрат Хайруллин.

«Желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!» – пожелал пожилым людям парламентарий.

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