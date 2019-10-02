В Елабужском районе РТ в пруду в метре от берега нашли тело женщины

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Елабужском районе РТ в пруду в метре от берега прохожий нашел тело женщины. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 11.32 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в деревне Дмитриевка в пруду обнаружено тело женщины», – уточнили в МЧС.

Неподалеку от трупа на берегу остались вещи погибшей: сумка, кошелек, обувь и мобильник. На месте удалось установить, что погибшая – 57-летняя жительница Нижнекамска.

Тело передали сотрудникам полиции. Причины трагедии устанавливаются.



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