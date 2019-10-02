В Казани 318 км воздушных линий электропередачи заменят кабельными

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Согласно проекту Генплана Казани, в столице Татарстана 318 км воздушных линий электропередачи заменят на кабельные, что позволит освободить территорию для строительства новых зданий и дорог. Об этом на пресс-конференции в мэрии рассказала главный инженер проекта – Валентина Веткина из Института Генплана Москвы.

Будут обновлены подстанция «Магистральная» 220 кВ и семь подстанций 110 кВ. Предусмотрено строительство 15 электрических подстанций 110 кВ, одной подстанции 220 кВ и одной – 35 кВ.

«В целях высвобождения территории для строительства новых объектов и прокладки улично-дорожной сети предусматривается переустройство воздушных линий электропередачи 35 кВ и выше в кабельные линии», – пояснила Веткина.

Всего по проекту Генплана Казани запланировано переоборудовать 318 км линий электропередачи.

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