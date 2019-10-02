В «КидСпейс» стартовал курс для юных предпринимателей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). В детском городе «КидСпейс» для подрастающего поколения казанцев проводится бесплатный курс подготовки предпринимателей. Школьников обучат основам бизнес-процессов и покажут, как менять мир к лучшему через воплощение своей мечты.

Участниками курса могут стать школьники 5-8-х классов. Правда, сейчас свободных мест на занятия уже не осталось – курсы пользуются большим спросом среди молодого поколения жителей столицы республики.

Основная цель курса – научить юных членов общества превращать свои идеи в реальный и востребованный на рынке продукт или услугу. Для этого школьников обучат различным этапам предпринимательской деятельности – от разработки эффективного бизнес-плана и грамотного рекламного продвижения до презентации конечного продукта.

«Занятия по курсу проводятся в течение двух дней. Он был создан специалистами детского города “КидСпейс“ совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Фондом поддержки предпринимательства РТ. И, судя по востребованности, такой формат обучения будет продолжен в будущем», – рассказала корреспондентам ИА «Татар-информ» директор «КидСпейса» Елена Тихонова.

В день торжественного запуска курса перед ребятами выступил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин. Он подчеркнул высокую важность события и отметил, что не все из участников программы в будущем обязательно станут предпринимателями, однако полученные деловые навыки пригодятся каждому.

«Мы разработали эту программу, чтобы уже с такого молодого возраста вы знали, что такое бизнес и предпринимательство, где и как получить ресурсы на реализацию ваших планов, что такое прибыль, себестоимость и налоги. Всему этому вы научитесь за небольшой промежуток времени, поэтому курс будет насыщенным и очень интересным», – обратился к юным участникам программы Сибгатуллин.

Его дополнила основатель детского города «КидСпейс» Елена Тихонова, которая объяснила: предпринимательство – это не отдельная профессия, а целый образ жизни. Она напомнила, что без труда предпринимателей сегодня не обходится ни одна сфера жизни общества.

Тихонова попросила ребят оглядеться вокруг: все, от столов и стульев до одежды и гаджетов, создано усилиями того или иного бизнеса.

«Предприниматели – это люди, которые много думают, мечтают и рискуют для того, чтобы сделать наш мир лучше. Уверена, что после прохождения этих курсов и проведения деловых игр вы тоже станете немного другими. У вас все обязательно получится», – заключила Елена Тихонова и пожелала ребятам удачи.

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