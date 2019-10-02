В Казани построят более 1,3 тыс. км канализационных сетей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани построят 1,3 тыс. км канализационных сетей и реконструируют очистные сооружения. Об этом сообщила на пресс-конференции в мэрии, посвященной проекту генплана столицы Татарстана, главный инженер проекта – Валентина Веткина из Института Генплана Москвы.

Расширять хозяйственно-бытовую канализацию будут за счет строительства и реконструкции 176 канализационных насосных станций (КНС) и более 1,3 тыс. км сетей канализации, отметила Веткина.

«Новым объектом будет строящаяся КНС “Заречная“ проектной мощностью 20 тыс. куб. метров в час с наборными трубопроводами протяженностью 18 км», – уточнила она.

Для надежности системы водоотведения планируется строительство насосной станции «Перспективная» в Ново-Савиновском районе. Она обеспечит перераспределение сточных вод между бассейнами КНС «Заречная», «Ново-Азинская» и «Искож».

Запланирована реконструкция биологических очистных сооружений канализации, где планируется внедрить технологии глубокой очистки сточных вод. Локальные очистные сооружения «Крутушка» и очистные сооружения промышленных предприятий будут переведены в закрытые помещения с очисткой газовоздушной смеси, объяснили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, будет создан законченный цикл промышленной обработки илового осадка с ликвидацией существующих иловых площадок. «После переработки илового осадка 90 га иловых площадок будут рекультивированы», – подытожила главный инженер проекта.

Для достижения этой цели в Казани запустят новый цех по термомеханической обработке, постепенной переработке и захоронению накопленного илового осадка.

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