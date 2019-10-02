Памятнику Мусе Джалилю в Казани вернули изначальный цвет

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В ходе реставрационных работ памятнику поэту-герою Мусе Джалилю у Казанского Кремля вернули изначальный цвет. Об этом сообщает пресс-служба столицы Татарстана.

Сейчас изготовленный из бронзы монумент уже очистили от грязи с помощью традиционных технологий. Сначала его обработали специальным раствором, а удалили отслоившуюся грязь затем с помощью сжатого воздуха.

При этом на ведущиеся работы и изменение цвета памятника в социальных сетях обратили внимание жители Казани. «Все манипуляции проводятся строго под контролем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», – заверили в мэрии.

Кроме того, в рамках реставрации памятника рабочие переберут гранитные широкоформатные плиты и камни постамента для исключения его деформации. Основание постамента усилят, а сломанные плиты – заменят.

В качестве проектировщика и подрядчика выступает специализированная организация АО «ТСНРУ». Завершить реставрационные работы предполагается до 30 декабря текущего года, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

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