В Казани появится резервный источник питьевой воды – водозабор «Столбищенский»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на базе расположенного в окрестностях города, на территории Лаишевского района Татарстана, месторождения подземных вод создадут резервный источник питьевой воды – водозабор «Столбищенский». Об этом на пресс-конференции в мэрии, посвященной проекту генплана столицы Татарстана, рассказала главный инженер проекта – Валентина Веткина из Института Генплана Москвы.

Производительность Столбищенского водозабора будет составлять 200 тыс. куб. метров в сутки, отметила Валентина Веткина.

«Его запуск позволит исключить из системы мелкие подземные скважины, поставляющие воду некондиционного качества, и повысит стабильность водохозяйственного комплекса, а также уменьшит долю поверхностных вод в централизованном водоснабжении», – пояснила главный инженер проекта.

На данный момент водоснабжение Казани обеспечивает один источник – поверхностный водозабор «Волжский» производительностью 510 тыс. куб. метров в сутки. Его доля в общей подаче воды составляет 87%, остальные 13% обеспечивают локальные водозаборы и эксплуатационные подземные воды.

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