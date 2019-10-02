«Единая Россия» запустила в Татарстане «Школу здоровья» для пожилых людей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Совет сторонников партии «Единая Россия» и активисты «Молодой гвардии Единой России» запустили в России масштабный проект «Школа здоровья», в рамках которого пожилых людей будут консультировать специалисты по питанию и здоровому образу жизни. Проект будет реализован в 34 регионах России, в том числе и в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

«Когда мы проводим спартакиады и заплывы для пожилых людей в районах Татарстана, наблюдаем, что число участников с каждым разом увеличивается, а желание у старшего поколения активно заниматься спортом растет. Были случаи, когда участники третьего возраста показывали лучший результат, чем представители среднего возраста», – прокомментировал проект депутат Госдумы РФ от Татарстана, призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров.

По мнению парламентария, проект «Школа здоровья» должен пользоваться популярностью среди активных татарстанцев – представителей так называемого третьего возраста.

Еще один представитель Татарстана в Госдуме РФ – Альфия Когогина обратила внимание на необходимость создания условий для активного долголетия и достойной старости на государственном уровне.

Как сообщил сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России» Сергей Боярский, впервые «Школа здоровья» была реализована сторонниками партии в Башкортостане. Успешный опыт было решено масштабировать в других субъектах Федерации.

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