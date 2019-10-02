Умер автор музыки к фильмам Георгия Данелии Гия Канчели

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На 85-м году жизни в Тбилиси скончался народный артист СССР композитор Гия Канчели, известный в том числе как автор музыки к ряду фильмов режиссера Георгия Данелии. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

«В последнее время Гия Канчели болел. Он проходил лечение в Тбилиси, в Израильско-грузинском центре кардиологии и ангиологии», – отмечается в сообщении.

Гия Александрович Канчели родился 10 августа 1935 года в столице Грузинской ССР Тифлисе (ныне столица Грузии Тбилиси). После окончания музыкальной школы не смог поступить в музыкальное училище, поэтому сначала выучился на геолога в Тбилисском университете и лишь затем окончил Тбилисскую консерваторию, где позднее преподавал. Был заведующим музыкальной частью Грузинского академического театра имени Руставели. С 1995-го жил и работал преимущественно в бельгийском Антверпене.

Канчели – автор симфонической и камерной музыки, в том числе семи симфоний, музыкальной комедии «Проделки Ханумы» и оперы «Музыка для живых». Кроме того, композитор написал музыку более чем к 60 кинофильмам. Именно музыкальное сопровождение к таким картинам режиссера Георгия Данелии, как «Мимино» (1977), «Слезы капали» (1983) и «Кин-дза-дза!» (1986), принесло ему наибольшую известность.

Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1976), Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1981), кинематографической премии «Ника» (1988) и израильской премии Вольфа в области искусства (2008).

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