В Татарстане отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок почти за 10 млн рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Татарстане отремонтирован участок автодороги Алексеевское – Высокий Колок протяженностью 1,4 км. Стоимость работ составила более 9,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Участок автодороги от 68,4 км до 69,8 км в Алькеевском районе республики отремонтирован по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Во время ремонта на проезжей части уложено новое асфальтобетонное покрытие, а также укреплены обочины по метру с каждой стороны.

«Эта автомобильная дорога связывает Татарстан с Ульяновской областью. Она запроектирована по нормативам третьей технической категории», – отмечается в сообщении министерства.

В этом году по нацпроекту в Татарстане отремонтированы в полном объеме все 75 объектов региональных дорог общей протяженностью 108,3 км.

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