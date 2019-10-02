Из-за пожарной сигнализации из приюта «Камские зори» в Менделеевске эвакуировали детей и персонал

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Из-за пожарной сигнализации из приюта «Камские зори» в Менделеевске эвакуировались дети и персонал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что в социальном приюте для детей и подростков на Бурмистрова сработала пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли подразделения ПСЧ № 86», — рассказали в министерстве.

Как выяснилось, тревога была ложной. Тем не менее, из здания еще до появления расчетов эвакуировались 24 человека, из них 14 детей.

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