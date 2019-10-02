Во время «Кросса нации-2019» пройдет «цифровой забег» для всех желающих

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Во время «Кросса нации-2019» в Казани будет организован «цифровой забег», участником которого бесплатно сможет стать любой желающий. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Это наше воссоединение с Министерством информатизации и связи РТ (ныне ведомство переименовано в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи – прим. Т-и). Инициатива в том, чтобы еще раз напомнить жителям Татарстана о переходе на цифровое вещание. Это забег для фана, без взносов, и абсолютно любой желающий сможет в нем принять участие», – пояснил Янгиров.

Подробнее о забеге рассказала старший специалист сектора отраслевых проектов в социальной сфере Минцифраза республики Илюза Нуруллина: «Дистанция составит 2 км. Призового фонда как такового нет, но все участники будут награждены медалями».

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