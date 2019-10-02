У поста ДПС в Татарстане легковушка влетела под фуру, пострадали два человека

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). У поселка Алексеевское в Татарстане пострадали водитель и пассажир влетевшей под фуру иномарки, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.
«Авария произошла ночью у поста ДПС возле поселка. Иномарка "КИА Рио" влетела под кузов большегруза "МАН"», — рассказал очевидец.
По его информации, в больницу с травмами увезли водителя и пассажира легкового авто.
На кадрах видно, что иномарка получила очень серьезные повреждения.
На месте аварии работали сотрудники экстренных служб.