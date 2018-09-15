(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Призовой фонд «Кросса нации-2019» составит от 300 до 450 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Мы не можем похвастаться большими числами, но конкретной суммы нет. Все зависит от того, как пробежит элита – если они выполнят определенный норматив (как в прошлом году – 1 час 3 минуты), то получат дополнительный бонус. Если все спортсмены пробегут очень быстро, то максимальный фонд составит около 450 тыс. рублей. Если результаты будут ниже, то 300 тыс. рублей», – заявил спикер.

Кроме того, Янгиров отметил, что за победу бегун получит около 75 тыс. рублей, у занявших второе и третье места призовые будут немного меньше. При этом они предусмотрены не только для участников полумарафона, но и для участников забега на 10 км.

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