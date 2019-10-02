В Минсельхозе России оценили опыт Татарстана по известкованию почв

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Минсельхозе России отметили положительный опыт Татарстана по известкованию кислых почв. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как пояснили в ведомстве, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов провел совещание в режиме видеоконференции по вопросам известкования кислых почв на период 2019–2024 годов. По словам Хатуова, для возмещения затрат на раскисление почв, понесенных сельхозпроизводителями в текущем году, из федерального бюджета до конца года будет выделен 1 млрд рублей.

В Минсельхозе РФ считают, что благодаря мерам господдержки стоимость дополнительно полученных зерновых единиц при выполнении запланированных мероприятий по известкованию кислых почв на площади 3,4 млн га составит 66 млрд рублей до 2030 года.

«В ходе совещания Джамбулат Хатуов отметил передовой опыт Татарстана по раскислению почв», – рассказал заместитель начальника отдела по развитию отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Фаргат Зиннатов.

По словам собеседника агентства, из 3,3 млн га пашни Татарстана 42% имеют различную степень кислотности. На известкование почв из республиканского бюджета в 2019 году выделено 250 млн рублей.

«За счет средств, выделенных из бюджета республики, хозяйствам компенсируется от 70% до 80% затрат на работы по внесению известковых удобрений в почву в зависимости от ее кислотности. По нашим расчетам, в республике в текущем году известкование почв будет проведено на 57 тыс. га», – уточнил Зиннатов.

При этом он заверил, что Татарстан в состоянии поставлять известковые удобрения в другие регионы страны. В республике действуют 23 карьера для производства известковых удобрений. Производительность карьеров составляет около 1,5 млн тонн известковых удобрений в год, при этом ежегодно добывается свыше 600 тыс. тонн извести.

Как отмечают специалисты профильного ведомства, известкование позволяет устранить избыточную кислотность почв, улучшает физико-химические свойства почвы, создавая тем самым благоприятные условия для роста и развития растений. Кроме того, этот агротехнический прием повышает эффективность использования минеральных удобрений, что способствует получению высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

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