Улицу Сибгата Хакима перекроют из-за «Кросса нации-2019»

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Улица Сибгата Хакима в Казани окажется перекрыта из-за «Кросса нации-2019». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной забегу, рассказал директор серии спортивных мероприятий Timerman Вадим Янгиров.

«Полумарафон стартует в 8 часов утра, время его прохождения – три часа. Соответственно, с 8 до 11 часов дороги возле “Казань Арены“ предоставлены бегунам. Что касается дорог, то первый вопрос касается моста Миллениум: до 9 часов будет перекрыто движение в сторону центра, из центра движение будет открыто постоянно. Улица Сибгата Хакима будет перекрыта полностью, поскольку там участники бегут в двух направлениях. Как только пробежит последний участник, будет веерное открытие. Это произойдет к 11 часам», – сообщил директор серии.

«Кросс нации-2019» пройдет в Казани 6 октября. В его рамках участникам на выбор будут доступны дистанции 3 км, 10 км и 21,1 км. В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены, участники корпоративной лиги, любители и поклонники легкой атлетики, жители и гости столицы Татарстана.

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