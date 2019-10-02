В Генплан Казани заложили строительство двух новых ТЭЦ

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Для развития системы теплоснабжения в Казани построят две новые теплоэлектроцентрали и 14 котельных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Запланировано строительство 14 котельных (по пять в Кировском и Приволжском, три в Советском и одна в Авиастроительном районе) и двух ТЭЦ – в Приволжском и Советском районах», – уточнили в пресс-службе.

Всего в состав инфраструктуры войдут 14 котельных, магистральная телефонная канализация длиной более 400 км и 11 усилительных станций проводного вещания.

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