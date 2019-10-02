Главврач училища олимпийского резерва: У марафона третье место по числу смертей во время забега

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Марафон занимает третье место по количеству смертей во время соревнований. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной массовому забегу «Кросс нации-2019», рассказала ассистент кафедры реабилитологии и спортивной медицины, главный врач училища олимпийского резерва Гульнара Янышева.

«Соревнования по бегу очень вдохновляют и заражают своей атмосферой счастья и веселья. Но в то же время любое состязание такого характера очень опасно. Стоит сказать о грустном: марафон, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает третье место по количеству смертей во время соревнований. Первые два – американский футбол и кикбоксинг», – сообщила спикер.

Кроме того, Янышева отметила необходимость особой подготовки перед стартом: «Если человек собирается пройти такое испытание, он должен быть подготовлен. Идеально, если человек пройдет обследование у врача. Подготовка должна занимать не менее нескольких месяцев, а если спортсмен хочет пробежать полумарафон, то необходима многолетняя подготовка».

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