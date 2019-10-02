В Черемшанском и Алькеевском районах началось строительство арендных домов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Черемшанском и Алькеевском районах Татарстана приступили к строительству новых домов. В новостройки заселятся участники программы арендного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В селе Черемшан 16-квартирный жилой дом будет расположен по адресу: ул. Дорожная, д. 30а. Двухэтажное здание будет включать два подъезда, общая площадь квартир (десяти однокомнатных и шести двухкомнатных) составит 716,3 кв. метра. В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы, рабочие роют котлован. Завершение строительства запланировано на вторую половину будущего года.

К этому же сроку планируется закончить строительство десяти одноквартирных арендных домов в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Площадь каждого из них составит 74,15 кв. метра. Техническая готовность зданий в настоящее время варьируется от 12 до 16,5%. Рабочие здесь заняты кирпичной кладкой стен.

Инвестиционная программа Госжилфонда РТ на 2019 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. метра.

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