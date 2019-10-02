Топ-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг топ-1000 лучших менеджеров России

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» 1 октября опубликовали результаты ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». Победителями сразу в нескольких номинациях стали руководители банка ВТБ.



Андрей Костин, президент – председатель правления ВТБ, традиционно вошел в главную номинацию рейтинга «Бизнес-лидеры».



Номинацию «Топ-100 финансовых директоров» в категории «Коммерческие банки» возглавил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ.



Первое место в номинации «Топ-100 директоров по персоналу» в категории «Коммерческие банки» занял Глеб Ермаков – руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ.



В номинацию «Высшие руководители» в категории «Финансовый сектор» оказались включены сразу два топ-менеджера ВТБ. Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, занял третье место, а Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, – восьмое.



Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.

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