В Челнах полицейские остановили грузовик, в котором везли почти 200 ящиков водки под видом масла

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах полицейские остановили грузовик, в котором везли почти 200 ящиков водки под видом растительного масла, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам обнаружили авто, в котором находилось 1960 литров водки, а у водителя изъяли накладные, в которых было указано, что он везет растительное масло», — рассказал источник агентства.

Спиртное отправили на экспертизу, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пока действия владельца грузовика оцениваются, как поставка товара, не отвечающего требованиям безопасности.

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