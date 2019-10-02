В Татарстане проиндексируют плату за капремонт

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане планируют поэтапно проиндексировать минимальный размер взноса за капитальный ремонт. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров республики, которым утверждается дорожная карта по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы капремонта.

«У нас на программу тратится ежегодно 6 млрд рублей. При этом 2,5 млрд рублей – из бюджетов всех уровней. Оставшееся – то, что собирается со средств граждан. Сейчас минимальный размер платы составляет 5,85 рубля с квадратного метра», – рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

Решение по размеру индексации и ее периодичности еще не принято. Последний раз плата поднималась три года назад – на 85 копеек.

«Чтобы сформировать финансовую устойчивость программы, есть три направления. Первое – уменьшить объем работ. Но исключить какие-то виды работ сейчас будет неправильно. Потому что к тем жилым домам, которые ремонтировали вначале, мы вынуждены были возвращаться несколько раз. Тогда никто не планировал, что будет долгосрочная программа, и задачу решали латанием дыр: ремонтировали трубы в подвалах, на крышах. О других направлениях и не думали. Сейчас мы делаем максимально комплексный ремонт с заменой всей инфраструктуры жилых домов: подъезды ремонтируем, входные группы, скамейки», – объяснил замминистра.

Второе направление – увеличить бюджетное софинансирование программы. Третье – увеличить минимальный размер взноса. Оба эти предложения будут вынесены на рассмотрение Государственного Совета Татарстана.

План мероприятий разработан в соответствии с требованиями, выдвинутыми Министерством строительства РФ, заметил Фролов. В соответствии с утвержденными долгосрочными программами капитального ремонта формируется рейтинг финансовой устойчивости региональных систем капремонта.

«У нас очень большое количество средств идет на капремонт одного квадратного метра. Мы были в этом рейтинге на 63-м месте из 85 субъектов России. Аналогичные документы готовятся во всех регионах», – добавил собеседник агентства.

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