(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани авто уличного гонщика отправили на стоянку, а водителя лишат прав на два года, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Экипаж ДПС остановил "Ладу" 14-й модели возле ТЦ "Мега". На автомобиле красовалась наклейка известного сообщества стритрейсеров. 18-летний водитель, общаясь с инспектором, заметно нервничал. Когда парню предложили пройти проверку на состояние опьянения, тот отказался», — рассказали в полиции.

В итоге автомобиль отправили на специальную стоянку, а водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.

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