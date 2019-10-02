До конца года ДУМ РТ выпустит аудиоверсию перевода смыслов Корана на татарском языке

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ начал работать над аудиоверсией перевода смыслов Корана на татарском языке, подготовленного муфтиятом Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«До конца 2019 года, объявленного в Татарстане Годом толкования Корана — Тәфсир елы, работу планируется завершить и выпустить аудиодиски», — говорится в сообщении.

Текст озвучивает телеведущий Ильдар Киямов. Всего над проектом работает команда из пяти человек, в том числе консультант — начальник отдела по вопросам Шариата ДУМ РТ, Коран-хафиз Булат хазрат Мубараков.

В настоящее время идет запись текста перевода 48-й суры Священного Корана («Аль Фатх»). Параллельно с этим идет обработка, редактирование и монтаж записей.

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