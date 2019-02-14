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Татар-информ

2 октября 2019, 07:10

Общество

На федеральных автодорогах в Татарстане ликвидируют 11 мест концентрации ДТП

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Общество

На федеральных автодорогах в Татарстане ликвидируют 11 мест концентрации ДТП

Фото: архив/Михаил Захаров

На участке трассы М7 от Казани до Набережных Челнов установят 12,5 км барьерного ограждения.

(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На федеральных автодорогах в Татарстане в этом году планируется ликвидировать 11 мест концентрации ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

В прошлом году было ликвидировано 13 мест концентрации ДТП на федеральных автодорогах. В частности, 11 мест на М7 и два – на автодороге Казань – Оренбург, рассказал собеседник информагентства.

«До 2020 года на разделительных полосах должны установить металлическое барьерное ограждение, чтобы избежать выезда на встречную полосу. Ведутся работы по установке дорожных знаков, устройству поперечных шумовых полос», – проинформировал он.

Илдар Мингазов уточнил, что на участке трассы М7 от Казани до Набережных Челнов до конца года будет установлено 12,5 км барьерного ограждения, а на обходе Альметьевска автодороги Казань – Оренбург – более 4 км ограждения. Кроме того, будет заменено 2,3 км перильного ограждения на М7.

«Планируется установить освещение на пешеходных переходах и автобусных остановках на повороте в деревню Верхние Кармачи, в Лаишево, поселке Державино и селе Среднее Девятово автодороги Казань – Оренбург. Эти работы должны быть выполнены в этом году», – отметил начальник управления.

На реализацию программы по обеспечению безопасности дорожного движения из федерального бюджета в этом году направлено 53,6 млн рублей. 

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