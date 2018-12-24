(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане строительство участка трассы М7 в обход Набережных Челнов будет вестись с помощью BIМ-технологий. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

Крупные проекты реализуются по новому методу проектирования – BIМ, при котором учитываются все параметры, связанные с жизненным циклом автомобильных дорог, рассказал собеседник информагентства. По его словам, технология основана на создании трехмерной информационной модели – проектирование, строительство, эксплуатация дорог. Она позволит в короткий срок определить трассировку дороги, рассмотреть варианты проектных решений, сравнить их между собой, в том числе по объему земляных работ, протяженности трассы и ее стоимости.

«Для нас это новая технология, но уже весь мир этим живет. С помощью этого метода будет создаваться история всего проекта – от его начала до завершения работ и эксплуатации. Весь цикл строительства будет отражен в моделировании, включая информацию о материалах, которые будут применяться. Например, проект по обходу Набережных Челнов будет реализовываться в рамках BIМ-технологий», – заметил Илдар Мингазов.

Он добавил, что началась разработка проектной документации на строительство в составе автодороги М7 «Волга» обхода Набережных Челнов протяженностью почти 90 км. «Будет построен мост через Каму в районе Соколки. Трассировка намечена, сейчас идут изыскания, работы по планировке территории», – подчеркнул он.

Начальник управления отметил, что из пяти предложенных вариантов трассы выбран основной, подлежащий уточнению в процессе проектирования, согласованы варианты шести транспортных развязок в разных уровнях. Документация по планировке территории первого этапа проекта будет готова к концу августа 2020 года.

«Новый участок автодороги пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы республики. Трасса начнется рядом с развязкой на Мамадыш, а завершится в Тукаевском районе возле поселка Сосновый Бор. Это значимый проект для Татарстана и перспективный план дорожного развития», – заявил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство участка трассы М7 в обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов начнется в 2021 году.

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