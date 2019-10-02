В Нижнекамске набирают шахматистов разных возрастов на кубок главы

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске в 12-й раз состоится открытый турнир на кубок главы Нижнекамского района. На данный момент в городе открыта заявочная кампания на участие в турнире. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
В мероприятии могут принять участие маститые и многообещающие, титулованные и начинающие любители шахмат из Нижнекамска. Организатором выступает Федерация шахмат Нижнекамского района и ФОК «Батыр».
«Допускаются все шахматисты, имеющие разряд, а также юные шахматисты, имеющие опыт участия в городских и республиканских турнирах», – пояснили организаторы.
Регистрация продлится до 11 октября, но может завершиться раньше – как только число участников составит сто человек.
Для регистрации необходимо отослать заявку на chess-nk2016@yandex.ru в произвольной форме, указав ФИО, телефон, разряд и ID (если есть), полную дату рождения и достижения.
Турнир состоится с 11 по 20 октября во 2-й гимназии. Будет применяться швейцарская система, которая позволит уместить все игры в девять туров. Шахматистов поделят на три группы, они сыграют 450 партий.