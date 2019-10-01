Более 200 жителей Нижнекамска совершили марш-бросок в 10 тысяч шагов

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялась всероссийская профилактическая акция «10 000 шагов». В этом году в ней приняли участие более 200 жителей города, передает «НТР 24».

Среди тех, кто хотел испытать себя на «прочность» – школьники и студенты, работники местных организаций и предприятий, а также пенсионеры.



Преподаватель медицинского колледжа Лариса Архипова рассказала, что 10 тысяч – это приличный маршрут, и пройти его нелегко. «Самое главное, надо следить за дыханием, чтобы не сбилось, и не заболело в боку», – дала совет педагог.



Старт массового шествия начался в парке «Солнечная поляна». После положенной в таких случаях танцевальной разминки колонна направилась по променаду в сторону набережной поселка Красный Ключ. Возглавила ее слушательница нижнекамского университета третьего возраста Мадина Хисамова.



Женщина поделилась, что каждый день ходит пешком по два часа. Два раза в неделю занимается скандинавской ходьбой и с удовольствием поддерживает здоровый образ жизни.



«Как удается удерживать такой темп удержать? Это тренировки! Усиленный спортзал, а еще я хожу на танцы», – поделилась пенсионерка.



Бодрым шагом под музыку и стяги колонна ходоков вышла на причал. Здесь их ждала танцевальная пауза. После чего участники акции отправились в обратную дорогу – финишировав на «Солнечной поляне», где и стартовала профилактическая акция.

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