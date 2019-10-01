Конференция «Великий Болгар – цивилизация на Волге» собрала более 100 ученых со всей России

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Великий Болгар – цивилизация на Волге», приуроченная к 50-летию образования музея-заповедника. Об этом пишет газета «Нократ».



В работе конференции приняли участие около ста человек, в их число вошли ученые не только из Татарстана – Казани, Свияжска, Елабуги, Чистополя, Билярска, но и из Москвы, Ульяновска, других городов России.



Перед началом конференции в музее Болгарской цивилизации открылась выставка детских рисунков и стихов о Древнем Болгаре и родном крае, а также состоялось награждение юных художников, победителей конкурса, в число которых вошли учащиеся Болгарской средней школы №1.





Награждение состоялось при участии главы Спасского района Фаргата Мухаметова, замминистра культуры РТ Дамира Натфуллина, зампредседателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светланы Персовой. Они тепло поздравили ребят и пожелали им удачи.



В конференции также приняли участие директор Болгарского музея-заповедника Рамиль Зиганшин, замгенерального директора Национального музея РТ Светлана Измайлова и другие. Все выступавшие в честь юбилея преподнесли музею-заповеднику памятные подарки. Группе сотрудников музея-заповедника вручили Почетные грамоты Минкультуры РТ, муниципального района и музея-заповедника.



После пленарной части участники конференции распределились по секциям «Средневековая археология», «Нумизматика, эпиграфика и музейное дело». В культурно-развлекательной части конференции гости ознакомились с памятниками и достопримечательностями Древнего Болгара.

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